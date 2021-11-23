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Общество / Здоровье

Минимизировать задержку выезда врачей к больным коронавирусом псковичам поручил Михаил Ведерников

23 ноября 2021 года, 12:32

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил минимизировать задержки выезда врачей к больным коронавирусом псковичам. Об этом он заявил в ходе совещания с медицинскими работниками 23 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Минимизировать задержку выезда врачей к больным коронавирусом псковичам поручил Михаил Ведерников

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, за последний месяц в Псковской области существенно выросло количество жалоб на организацию работы системы здравоохранения. Глава региона отметил, что в отдельные дни только ему поступало 200-300 жалоб. В обращениях жители Псковской области просили помощи в получении своевременной и качественной медицинской помощи.

«Конечно, вполне понятно, что в условиях такой перегрузки системы здравоохранения отдельные сбои неизбежны, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы они не носили системного характера», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что количество жалоб на систему здравоохранения снизилось вместе с прохождением пика заболеваемости коронавирусом.

Так, по словам главы региона, множество обращений от жителей Пскова и Великих Лук посвящались длительному ожиданию терапевтов из городских поликлиник. При этом в жалобах говорилось о длительной задержке в 5-6 дней, если пациент уже имел положительной мазок на коронавирус.

Михаил Ведерников подчеркнул, что нужно проработать необходимый комплекс мер, которые позволят минимизировать задержку выезда врачей к ковидбольным псковичам даже при самой высокой нагрузке.

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