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Общество / Здоровье

Николай Красиков утвержден на должность главного врача Псковского перинатального центра

23 ноября 2021 года, 12:22

Николая Красикова официально назначили на должность главного врача Псковского перинатального центра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медицинскими сотрудниками 23 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды». До этого Николай Красиков пошел конкурсную комиссию.

Николай Красиков утвержден на должность главного врача Псковского перинатального центра

Фото: Дарья Хваткова

По словам главы региона, открывшийся в 2019 году Псковский перинатальный центр является уникальным медучреждением для Псковской области. В нём оборудована  высокотехнологичная детская реанимация, созданы комфортные условия в палатах,  работает отделение второго этапа выхаживания новорожденных детей.

Однако, как отметил Михаил Ведерников, потенциал перинатального центра в полной мере не был раскрыт. «Жалоб было достаточно много, платные услуги для рожениц предоставлялись не в полном объёме и общий уровень организации заметно уступает аналогичным центрам в других регионах», - отметил глава региона.

Он пожелал новому главврачу успехов, заметив, что предстоит непростая работа. Михаил Ведерников выразил уверенность, что Николай Красиков вместе с коллективом центра справится с поставленными задачами.

Николай Красиков – оперирующий гинеколог. Он окончил Медицинский институт Тульского государственного университета, до приезда в Псков работал в Москве и Одинцово. 

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