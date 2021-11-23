Николай Красиков утвержден на должность главного врача Псковского перинатального центра

Николая Красикова официально назначили на должность главного врача Псковского перинатального центра. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медицинскими сотрудниками 23 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды». До этого Николай Красиков пошел конкурсную комиссию.

По словам главы региона, открывшийся в 2019 году Псковский перинатальный центр является уникальным медучреждением для Псковской области. В нём оборудована высокотехнологичная детская реанимация, созданы комфортные условия в палатах, работает отделение второго этапа выхаживания новорожденных детей.

Однако, как отметил Михаил Ведерников, потенциал перинатального центра в полной мере не был раскрыт. «Жалоб было достаточно много, платные услуги для рожениц предоставлялись не в полном объёме и общий уровень организации заметно уступает аналогичным центрам в других регионах», - отметил глава региона.

Он пожелал новому главврачу успехов, заметив, что предстоит непростая работа. Михаил Ведерников выразил уверенность, что Николай Красиков вместе с коллективом центра справится с поставленными задачами.

Николай Красиков – оперирующий гинеколог. Он окончил Медицинский институт Тульского государственного университета, до приезда в Псков работал в Москве и Одинцово.