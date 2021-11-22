До +1 градуса и гололедица прогнозируются в Псковской области 23 ноября

23 ноября днем в Псковской области температура воздуха будет от -4 до +1 градуса, ночью – от -8 до -3. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью в регионе преимущественно без осадков, а днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.