Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

До +1 градуса и гололедица прогнозируются в Псковской области 23 ноября

22 ноября 2021 года, 18:46

23 ноября днем в Псковской области температура воздуха будет от -4 до +1 градуса, ночью – от -8 до -3. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +1 градуса и гололедица прогнозируются в Псковской области 23 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью в регионе преимущественно без осадков, а днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. 

Атмосферное давление низкое.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автор инсталляции с Дедом Морозом на фасаде дома в центре Пскове рассказала, что готовит к этому Новому году
В конкурсе «Навстречу переменам» победили 6 проектов для образования, инклюзии и защиты здоровья детей
Россельхозбанк совместно с группой SRG запустил возможность онлайн-заказа отчета об оценке объектов недвижимости
Новую гостиницу строит Свято-Успенский монастырь в Печорах
66 классов закрыли на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Дорогу, ведущую к причалу для катера на Талабские острова, отремонтировали в Псковской районе
Как используется система «скуд», рассказали в Псковской областной инфекционке
Эксперты РСХБ дали советы, как безопасно совершать онлайн покупки в период распродаж
Псковские спортсмены, достигшие высоких результатов, будут получать ежемесячные выплаты

Комментарии

Авторизация
No comments
Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Власть
4 октября 12:30

Структура Псковского областного Собрания 7-го созыва (ИНФОГРАФИКА)
Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Власть
30 сентября 09:48

Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)
Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Выборы
20 сентября 18:31

Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)