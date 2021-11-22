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Происшествия / Преступление

Более 1,7 млн рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

22 ноября 2021 года, 11:52

Жительницы Пскова и Великолукского района лишились более 1,7 млн рублей в результате обманных действий мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Более 1,7 млн рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

По версии следствия, незнакомцы звонили 54-летней жительнице Великолукского района и 67-летней пенсионерке из Пскова в период с 18 по 19 ноября. Злоумышленники в ходе общения, представляясь сотрудниками банка, предлагали потерпевшим свою «помощь» с целью предотвращения попыток несанкционированного снятия денег.

Поняв, что стали жертвами мошеннических действий, жительницы Псковской области обратились в полицию. В результате уловок неизвестных злоумышленников сумма причиненного материального ущерба в общей сложности, по предварительным данным, составила свыше 1,7 млн рублей.

По данным фактам полицией возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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