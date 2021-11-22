Рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился почти на 5%

«Впервые с сентября зафиксировано снижение заболеваемости – за неделю оно составило почти 5%», – сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За минувшие сутки, 21 ноября, в регионе коронавирусом заболели 267 человек.

84 человека добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 21 тыс. 429), 30 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 345), 25 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 333).

17 новых случаев заражения зафиксировали в Себежском районе (всего 1 тыс. 392), по 16 – в Островском (всего 2 тыс. 836) и Пустошкинском (всего 694) районах, 13 – в Порховском районе (всего 1 тыс. 937), 11 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 656).

По восемь человек заболели коронавирусом в Гдовском (всего 1 тыс. 67), Пушкиногорском (всего 806) и Пыталовском (всего 706) районах, пять – в Дновском районе (всего 487), по четыре – в Великолукском (всего 1 тыс. 682) и Палкинском (всего 641) районах, по три – в Опочецком (всего 1 тыс. 935), Новосокольническом (всего 1 тыс. 756) и Куньинском (всего 583) районах.

По два случая заражения выявили в Дедовичском (всего 1 тыс. 606), Плюсском (всего 1 тыс. 83), Бежаницком (всего 673) и Локнянском (всего 457) районах, один – в Новоржевском районе (всего 785).

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 64 тыс. 340 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 55 тыс. 109, в том числе 259 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 25 жителей региона. На данный момент проведено 646 тыс. 962 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 68 – за минувшие сутки.