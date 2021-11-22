Псковский врач о коронавирусе: Люди не всегда понимают тяжесть заболевания

В качестве примера легкомысленного отношения к COVID-19 она привела ситуацию с тридцатилетней пациенткой, которая была госпитализирована с поражением легких менее 5% и небольшой лихорадкой, а буквально через два дня, когда только начался курс терапии, заявила, что хочет домой.

«Люди не всегда понимают тяжесть заболевания. Многие по-прежнему думают, что коронавирус - это все мифы», - заявила и. о. заведующего третьего инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

«Ей объяснили, что это опасно. Но она настояла: сказала, что в больнице она плохо спит, что ей нужна своя кровать, она берет на себя полную ответственность, - рассказала Эльвина Давлятова. - Удержать мы ее не могли: это все-таки взрослый, дееспособный человек».

По словам врача, молодая женщина получила все необходимые рекомендации и была направлена домой. Но уже буквально через три дня пациентка вернулась в больницу с поражением легких больше 50%. Выяснилось, что она не выполняла рекомендации медиков. А в результате попала в реанимацию и еще 3 недели провела в больнице.

«Всего этого можно было избежать, если бы она получила полноценный курс терапии», - резюмировала завотделением.

Эльвина Давлятова добавила, что, по ее наблюдениям, те, кто вакцинирован от коронавируса, чаще всего переносят болезнь легче. Это заметно, даже если сравнивать пациентов одного возраста и с похожим набором сопутствующих факторов.