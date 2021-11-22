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Общество / Здоровье

Более 8,5 тысяч псковичей вакцинировались от коронавируса за прошедшую неделю

22 ноября 2021 года, 08:33

За прошедшую неделю, с 15 по 21 ноября, прививку от коронавируса сделали 8 тыс. 600 жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 8,5 тысяч псковичей вакцинировались от коронавируса за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

За минувшие сутки, 21 ноября, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 329 человек (всего 234 тыс. 532), вторым – 405 (всего 218 тыс. 324). Курс ревакцинации прошли 119 жителей региона (всего 18 тыс. 436).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 86,2%.

«Вакцинировано 58% от необходимого количества», – сообщил глава региона Михаил Ведерников.

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