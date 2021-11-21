Авиарейсы и Потапов-фест обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online»

Гостями выпуска на этот раз станут директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артём Тарасов и главным человек «Потапов-феста», режиссер Сергей Потапов.

Вместе с ведущими Александром Машкариным и Антоном Сергеевым они обсудят, куда можно отправиться на самолете из Пскова, появится ли рейс в Минск, чего ожидать после ремонта туалета в аэропорту. Участники выпуска также побеседуют о том, как повлияет затмение на Потапов-фест, что значат слова в афише фестиваля, а также что общего между Псковом и Якутией?

Это и многое другое ждет зрителей в утреннем шоу «Псковский телеграм Online».

Проект выйдет в прямом эфире на Youtube-канале ПАИ, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».