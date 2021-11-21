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Общество / Здоровье

Около 218 тысяч человек прошли полную вакцинацию от ковида в Псковской области

21 ноября 2021 года, 10:51

Вторым компонентом вакцины привились 217 тыс. 919 жителей Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. За минувший день, 20 ноября, полную вакцинацию прошли 777 человек.

Около 218 тысяч человек прошли полную вакцинацию от ковида в Псковской области

«Новогодние праздники не за горами. Постарайтесь успеть сделать прививку, чтобы защитить себя и спокойно встретить 2022 год», – призвал губернатор. 

Первым компонентом вакцины привились 234 тыс. 203 жителя региона, в том числе 715 за минувший день. Ревакцинацию прошли 18 тыс. 317, из них 148 за прошеший день. Расход поступившей вакцины составляет 86, 1%.

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Комментарии

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Бабулечка
21:08 21.11.2021

Ничего себе, "успейте привиться ,чтобы спокойно встретить Новый год"....Вот это да, то есть Глава берёт ответственность ,что все останутся живы и здоровы ?!... В США много тысяч уже не дожили после участия в принудительно-экспериментальной процедуре. Имеются официальные данные. В России нет таких данных...

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