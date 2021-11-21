Около 218 тысяч человек прошли полную вакцинацию от ковида в Псковской области

Вторым компонентом вакцины привились 217 тыс. 919 жителей Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. За минувший день, 20 ноября, полную вакцинацию прошли 777 человек.

«Новогодние праздники не за горами. Постарайтесь успеть сделать прививку, чтобы защитить себя и спокойно встретить 2022 год», – призвал губернатор.

Первым компонентом вакцины привились 234 тыс. 203 жителя региона, в том числе 715 за минувший день. Ревакцинацию прошли 18 тыс. 317, из них 148 за прошеший день. Расход поступившей вакцины составляет 86, 1%.