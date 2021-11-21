Динамика распространения заболеваемости коронавирусом снизилась в Псковской области

Динамика распространения заболеваемости ковидом в Псковской области немного снизилась. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram. «На следующей неделе проведем Опер Штаб и обсудим необходимые корректировки действующих мер», – добавил он.

За прошедшие сутки, 20 ноября, в регионе коронавирусом заболели 272 человека.

В Пскове (всего 21 тыс. 345) заразиись 72 человека, в Великих Луках (всего 10 тыс. 315) – 22.

В Псковском (всего 5 тыс. 308) районе зафиксировали 31 новый случай заражения коронавирусом, в Себежском (всего 1 тыс. 375) – 20, в Островском (всего 2 тыс. 820) – 19, в Пустошкинский (всего 678) – 15.

Десять человек заболели в Гдовском (всего 1 тыс. 59) районе. По девять местных жителей заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 932), Порховском (всего 1 тыс. 924) и Великолукском (всего 1 тыс. 678) районах, по восемь – в Пушкиногорском (всего 798) и Палкинском (всего 637) районах. В Невельском (всего 2 тыс. 645) районе зафиксировано семь новых случаев заражения, в Печорском (всего 1 тыс. 374) – шесть, в Дедовичском (всего 1 тыс. 604) – четыре. В Пыталовском (всего 698) и Бежаницком (всего 671) районе заболели по три человека, в Новоржевском (всего 784), Куньинском (всего 580), Дновском (всего 482), Локнянском (всего 455), Усвятском (всего 437), Новосокольническом (всего 1 тыс. 753) и Стругокрасненском (всего 928) – по два.





За все время в регионе провели 645 тыс. 894 исследования, в том числе 1 тыс. 774 за минувший день. Заболели 64 тыс. 73 жителя Псковской области. Выздоровело 54 тыс. 850 человека, в том числе 252 за 20 ноября. Скончались 1 тыс. 18 человек.