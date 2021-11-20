Почти 280 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 19 ноября, в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились 276 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

86 новых случаев заболевания выявили в Пскове (всего 21 тыс. 273), 26 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 355), 22 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 293), 20 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 277).

По 14 человек добавились в общую ковидстатистку в Островском (всего 2 тыс. 801) и Пустошкинском (всего 663) районах, 11 – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 49), девять – в Пушкиногорском районе (всего 790), восемь – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 669), по семь – в Порховском (всего 1 тыс. 915), Палкинском (всего 629) и Дновском (всего 477) районах.

По шесть человек заболели в Опочецком (всего 1 тыс. 923) и Куньинском (всего 578) районах, по пять – в Невельском (всего 2 тыс. 638), Плюсском (всего 1 тыс. 81) и Локнянском (всего 453) районах, по четыре – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 751), Новоржевском (всего 782) и Усвятском (всего 435) районах.

По два случая заражения зафиксировали в Бежаницком (всего 668) и Красногородском (всего 666) районах, по одному – в Дедовичском (всего 1 тыс. 600) и Пыталовском (всего 695) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 63 тыс. 801 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 54 тыс. 598, в том числе 233 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 13 жителей региона. На данный момент проведено 644 тыс. 120 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 70 – за минувшие сутки.