Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Туризм

Соглашение о сотрудничестве заключено между Псковской областью и корпорацией «Туризм. РФ»

19 ноября 2021 года, 16:38

Соглашение о содействии в развитии туристских территорий заключено между корпорацией «Туризм. РФ» и Псковской областью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соглашение о сотрудничестве заключено между Псковской областью и корпорацией «Туризм. РФ»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Необходимые документы были подписаны 19 ноября в Москве губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергеем Сухановым. На встрече также присутствовал вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Заключенное соглашение, являющееся одним из инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предусматривает долгосрочное взаимодействие Псковской области и корпорации «Туризм. РФ» в сфере индустрии гостеприимства, развития туризма и профильной инфраструктуры. Это позволит комплексно совершенствовать системы въездного и внутреннего туризма, а также формировать конкурентоспособность продукта в стране.

Дмитрий Чернышенко отметил, что подписание соглашения между регионом и корпорацией выступает очередным существенным шагом к достижению национальных целей. «Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное – отвечает как экономическим, так и социальным задачам», – подчеркнул вице-премьер Правительства РФ.

По его словам, туристический отрасль на данный момент, имея мультипликативный эффект, дает большой потенциал роста бизнесу на местах.

Генеральный директор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Суханов сообщил, что положительные заключения уже получены по многим из отобранных проектов инвестиционной программы на 2021-2022 годы. «Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок», – отметил он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, подчеркнул, что туризм в Псковской области является одной из наиболее перспективных отраслей региональной экономики. «Интерес к региону стабильно растет: с начала года область посетили более 258 тысяч туристов, а в учреждениях культуры побывали порядка 900 тысяч экскурсантов. По этим показателям мы уже уверенно превзошли результаты 2020 года», – сообщил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что на данный момент для дальнейшего развития туристический сферы Псковской области необходим комплексный подход. В частности, требуется расширение гостиничного фонда, модернизация инфраструктуры, популяризация достопримечательностей и маршрутов Псковской области в других субъектах России.

«В этой части корпорация предлагает очень перспективные инструменты, которые включают в себя как консультативную, так и финансовую поддержку по всем ключевым направлениям. Будем эти возможности по максимуму использовать и реализовывать на благо Псковской области и ее жителей. Рассчитываю на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», – подчеркнул губернатор региона. Михаил Ведерников также поблагодарил Дмитрия Чернышенко и Сергея Суханова за готовность содействия развития турпотенциала Псковской области.

Кроме того, в скором времени начнутся работы по привлечению инвесторов и мастер-планированию территорий Псковской области. Данная туристическая концепция включает шесть муниципалитетов региона. В их число вошли Псков и Великие Луки, а также Печорский, Псковский, Куньинский и Пушкиногорский районы.

В планах создание в этих муниципалитетах кластера «Духовные истоки» и реализация проектов по формированию туристических пространств. Они будут направлены на возведение баз отдыха, новых гостиниц, развлекательных центров, кафе и других объектов инфраструктуры.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жители Псковской области смогут обратиться в органы власти через «Яндекс Алису»
Глава «Псковмясопрома»: Говорить о том, что предприятие закрывается, преждевременно
Несколько новогодних ярмарок планируют провести в Пскове
Гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника примет участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине
Около миллиона рублей украли мошенники у жителей Псковской области
20 ноября циклон «Ульрих» накроет Псковскую область
Зачем нужна единая база данных, рассказали в Псковской инфекционке
Псковский полицейский спас человека, впавшего в состояние клинической смерти
Незаконную перевозку порядка 4 тонн мяса пресекли в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Закодированные

Экономика / Туризм
21 октября 12:35

Закодированные

«Псковская правда» выяснила, как QR-коды отразились на туристах и куда податься, если есть только ПЦР-тест.
«Питерские идут!»

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 октября 12:19

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину
Теплоотдача

Экономика / ЖКХ
14 сентября 16:22

Теплоотдача

Что мешает началу отопительного сезона в Псковской области?