Соглашение о сотрудничестве заключено между Псковской областью и корпорацией «Туризм. РФ»

Соглашение о содействии в развитии туристских территорий заключено между корпорацией «Туризм. РФ» и Псковской областью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Необходимые документы были подписаны 19 ноября в Москве губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и генеральным директором АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергеем Сухановым. На встрече также присутствовал вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Заключенное соглашение, являющееся одним из инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предусматривает долгосрочное взаимодействие Псковской области и корпорации «Туризм. РФ» в сфере индустрии гостеприимства, развития туризма и профильной инфраструктуры. Это позволит комплексно совершенствовать системы въездного и внутреннего туризма, а также формировать конкурентоспособность продукта в стране.

Дмитрий Чернышенко отметил, что подписание соглашения между регионом и корпорацией выступает очередным существенным шагом к достижению национальных целей. «Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное – отвечает как экономическим, так и социальным задачам», – подчеркнул вице-премьер Правительства РФ.

По его словам, туристический отрасль на данный момент, имея мультипликативный эффект, дает большой потенциал роста бизнесу на местах.

Генеральный директор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Суханов сообщил, что положительные заключения уже получены по многим из отобранных проектов инвестиционной программы на 2021-2022 годы. «Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок», – отметил он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, подчеркнул, что туризм в Псковской области является одной из наиболее перспективных отраслей региональной экономики. «Интерес к региону стабильно растет: с начала года область посетили более 258 тысяч туристов, а в учреждениях культуры побывали порядка 900 тысяч экскурсантов. По этим показателям мы уже уверенно превзошли результаты 2020 года», – сообщил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что на данный момент для дальнейшего развития туристический сферы Псковской области необходим комплексный подход. В частности, требуется расширение гостиничного фонда, модернизация инфраструктуры, популяризация достопримечательностей и маршрутов Псковской области в других субъектах России.

«В этой части корпорация предлагает очень перспективные инструменты, которые включают в себя как консультативную, так и финансовую поддержку по всем ключевым направлениям. Будем эти возможности по максимуму использовать и реализовывать на благо Псковской области и ее жителей. Рассчитываю на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», – подчеркнул губернатор региона. Михаил Ведерников также поблагодарил Дмитрия Чернышенко и Сергея Суханова за готовность содействия развития турпотенциала Псковской области.

Кроме того, в скором времени начнутся работы по привлечению инвесторов и мастер-планированию территорий Псковской области. Данная туристическая концепция включает шесть муниципалитетов региона. В их число вошли Псков и Великие Луки, а также Печорский, Псковский, Куньинский и Пушкиногорский районы.

В планах создание в этих муниципалитетах кластера «Духовные истоки» и реализация проектов по формированию туристических пространств. Они будут направлены на возведение баз отдыха, новых гостиниц, развлекательных центров, кафе и других объектов инфраструктуры.