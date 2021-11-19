Гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника примет участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

В состав российской делегации для участия в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине вошла генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея. Дни духовной культуры России пройдут в Сараево с 21 по 23 ноября.

Светлана Мельникова, представляющая Псково-Изборский музей-заповедник, в рамках встречи выступит с докладом о роли и влиянии духовной составляющей на культурное взаимодействие в современных реалиях.

«Красота хранимого псковичами наследия, выраженная через иконопись, архитектуру, красоту богослужения и песнопений – непреходящая. Она близка народу Балкан, поскольку они связаны исторически и духовно. Иконы и фрески Пскова подтверждают знакомство псковичей с византийским искусством и искусством южных славян», – отметили представители музея.