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Культура

Гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника примет участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

19 ноября 2021 года, 15:05

В состав российской делегации для участия в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине вошла генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея. Дни духовной культуры России пройдут в Сараево с 21 по 23 ноября.

Гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника примет участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника

Светлана Мельникова, представляющая Псково-Изборский музей-заповедник, в рамках встречи выступит с докладом о роли и влиянии духовной составляющей на культурное взаимодействие в современных реалиях.

«Красота хранимого псковичами наследия, выраженная через иконопись, архитектуру, красоту богослужения и песнопений – непреходящая. Она близка народу Балкан, поскольку они связаны исторически и духовно. Иконы и фрески Пскова подтверждают знакомство псковичей с византийским искусством и искусством южных славян», – отметили представители музея.

Гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника примет участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника

В пресс-службе также сообщили, что помимо классических примеров фресок и икон в Пскове есть и весьма экзотический. В частности, одним из таких выступает икона Христофора с песьей головой. Непривычная для зрителя икона доказывает культурную близость с народами Балкан.

Гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника примет участие в Днях духовной культуры России в Боснии и Герцеговине

Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника

Дни духовной культуры России, которые пройдут в Боснии и Герцеговине с 21 по 23 ноября, реализуются в соответствии с поручением президентом РФ и Правительства РФ Министерством культуры РФ. Одним из главных событий встречи станет круглый стол по теме «Сохранение духовных ценностей как основа межкультурного диалога».

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