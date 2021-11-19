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Происшествия / Преступление

Около миллиона рублей украли мошенники у жителей Псковской области

19 ноября 2021 года, 14:37

Жители Великолукского и Пушкиногорского районов, а также городов Псков, Дно и Великие Луки лишились почти миллиона рублей в результате обманных действий мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около миллиона рублей украли мошенники у жителей Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Незнакомцы звонили псковичам под предлогом оказания «помощи» для предотвращения оформления кредитов, осуществления операций по купле-продаже различных интернет-товаров, а также с предложение о предоставлении работы. Некоторые мошенники представлялись сотрудниками банков.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, потерпевшими оказались местные жители далеко не пенсионного возраста. В результате мошеннических действий общая сумма причиненного материального ущерба, по предварительным данным, составила 978 тыс. рублей.

По данным фактам полицией возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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