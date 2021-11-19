Разыскиваемого совладельца подмосковного аэропорта задержали при участии псковского УФСБ

В Серпухове при участии сотрудников УФСБ по Псковской области задержали разыскиваемого с 2008 года совладельца подмосковного аэропорта Большое Грызлово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Псковской области.

С 2008 года задержанный разыскивался и скрывался в Латинской Америке. Следователи Западного межрегионального СУ на транспорте СКР возобновили расследование уголовного дела: задержанный в составе группы лиц передал через посредника взятку размером 100 тыс. рублей и.о. начальника Центрального межрегионального транспортного управления Федерального агентства воздушного транспорта. За нее мужчина получил документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в РФ частного воздушного судна РАС-75OXL.

Этот ответ, задержанный собирался использовать в суде для уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней на сумму 6,9 млн рублей.