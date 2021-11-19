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Общество / Здоровье

Более 230 тысяч привились первым компонентом вакцины от ковида в Псковской области

19 ноября 2021 года, 10:57

В Псковской области за время пандемии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 231 тыс. 829 жителей, в частности 1 тыс. 627 за минувший день, 18 ноября. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Более 230 тысяч привились первым компонентом вакцины от ковида в Псковской области

Вторым компонентом за прошедший день привились 1 тыс. 501 человек (215 тыс. 481). Ревакцинацию прошли 313 человек (всего 17 тыс. 794).

Расход поступившей вакцины составляет 85,3%.

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Комментарии

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Бабулечка
11:34 19.11.2021

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