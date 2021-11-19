Более 230 тысяч привились первым компонентом вакцины от ковида в Псковской области

В Псковской области за время пандемии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 231 тыс. 829 жителей, в частности 1 тыс. 627 за минувший день, 18 ноября. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram.
В Псковской области за время пандемии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 231 тыс. 829 жителей, в частности 1 тыс. 627 за минувший день, 18 ноября. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram.
Вторым компонентом за прошедший день привились 1 тыс. 501 человек (215 тыс. 481). Ревакцинацию прошли 313 человек (всего 17 тыс. 794).
Расход поступившей вакцины составляет 85,3%.
Врачи инфекционной больницы будут всегда обеспечены работой. Тем более они все оттуда, участвуя в ежедневной эстафете, призывают псковичей идти и поучаствовать в эксперименте,принять процедуру.Наименований штаммов вируса напридумывали в мире ещё на год вперёд. Боятся без работы что ли остаться. "-Не должен барак за миллиард простаивать."