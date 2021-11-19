Загрузка коечного фонда для больных коронавирусом снизилась до 68% в Псковской области

В Псковской области до 68% снизилась загрузка коечного фонда для больных коронавирусом. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Тем не менее ситуация остается крайне тяжелой», – добавил он.

За минувший день, 18 ноября, в Псковской области коронавирусом заболели 282 человек.

В Пскове (всего 21 тыс. 187) подтвердили 86 новых случаев заражения ковидом, в Великих Луках (всего 10 тыс. 271) – 28.

В Пустошкинском (всего 649) районе заболели 16 человек, в Островском (всего 2 тыс. 787) – 15, а в Псковском (всего 5 тыс. 257) – 14. По 12 местных жителей заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 917) и Порховском (всего 1 тыс. 908) районах.

По девять новых случаев зафиксировано в Печорском (всего 1 тыс. 368), Локнянском (всего 448), Невельском (всего 2 тыс. 633), Плюсском (всего 1 тыс. 76), Гдовском (всего 1 тыс. 38) и Стругокрасненском (всего 926) районах. Восемь человек заболели в Дновском (всего 470) районе, семь – в Палкинском (всего 622), шесть – в Пушкиногорском (всего 781). В Бежаницком (всего 666) и Пыталовском (всего 694) районах зафиксированы по пять новых случаев. По четыре человека заразились ковидом в Новосокольническом (всего 1 тыс. 747) и Куньинском (всего 572) районе, по два – в Себежском (всего 1 тыс. 329) и Новоржевском (всего 778), по одному – в Великолукском (всего 1 тыс. 661) и Красногородском (всего 664) районах.

За всю пандемию ковидом заболели 63 тыс. 525 жителей Псковской области. Выздоровело 54 тыс. 365 пациентов, 224 из которых за прошедший день. Скончались 1 тыс. 6 человек. Всего проведено 642 тыс. 50 исследований, 1 тыс. 927 из которых за минувший день.