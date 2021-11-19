Педиатр рассказала про уникальный случай течения ковида у псковского малыша

Впервые случаи послекоронавирусной инфекции были описаны во время второй волны. Это редкая патология, подчеркнула медик и добавила, что симптомы этого заболевания проявляются через три-четыре недели после перенесенной коронавирусной инфекции.

«У детей оно может привести к мультисистемному поражению различных органов. То есть наш организм неадекватно реагирует на вирус, на перенесенную инфекцию, и начинает сам себя уничтожать», - уточнила врач-педиатр.

В псковской инфекционке был всего один случай мультисистемного воспалительного синдрома. «У нас на лечении находилась девочка, которая поступила с неоднозначной клиникой: острый тендинит, температура, боли в горле, налеты в горле. Казалось, что у нее ангина. Однако, состояние ухудшалось, кишечной инфекции не было, вообще острую инфекционную патологию исключили. Она у нас исследовалась на всё, но кода клиника прогрессировала, мы увидели у нее признаки осложненного течения послекоронавирусной инфекции», - рассказала Алина Корф.

Медик отметила, что по данным анамнеза и информации в карте, девочка не болела коронавирусом. Родители не отмечали у ребенка никаких симптомов заболевания, кроме насморка. Тесты на COVID-19 тоже были отрицательные.

«Было тяжело поставить точный диагноз, потому что стандартов диагностики не так много. Обычно, такие заболевания диагностируют поздно, когда появляются поражения сердца», - подчеркнула врач.

Псковские медики смогли вовремя поставить правильный диагноз и перевели пациентку в детскую областную больницу для дальнейшего лечения. Оттуда ребенка отправили в Санкт-Петербург в педиатрический университет, где подтвердили диагноз «мультисистемный воспалительный синдром» после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас с девочкой все хорошо. она поправилась.

«Это для нас важный опыт. Такие заболевания есть и они встречаются, даже в Псковской области. Поэтому нельзя недооценивать коронавирус у детей», - резюмировала Алина Корф.

Всего за девять месяцев 2021 года в Псковской областной инфекционной больнице выявили 344 заболевших коронавирусом или пневмонией ребенка. Из них 224 переболели коронавирусом в легкой степени тяжести, 23 — коронавирусом с пневмонией и 97 — пневмонией. Тяжелые случаи в регионе были единичными.

Больше всего случаев заражения коронавирусом псковские медики зафиксировали в октябре — 43 ковидбольных. В сентябре было 35 инфицированных, в июле - 31, в марте и августе – по 25, в январе - 21, в апреле и июне - по 15, в феврале — 9, а в мае — 5.