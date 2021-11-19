Псковский педиатр: Опасность коронавирусной инфекции для детей недооценивается

Считается, что дети болеют коронавирусом реже и переносят его легче, чем взрослые. Однако, по словам Алины Корф, это не так. У детей также бывают тяжелые осложненные случаи течения инфекции. Кроме того, они являются важным звеном в эпидемиологическом плане: дети могут быть переносчиками инфекции.

«Часто родители видят у детей сопельки и оставляют их с бабушкой. Ребенок в это время может болеть коронавирусной инфекцией и заразить бабушку. Пожилые люди переносят заболевание очень тяжело, могут попасть в больницу. Даже возможно осложненное течение инфекции, потому что многие имеют сопутствующие заболевания, не привиты», - подчеркнула врач-педиатр.

Чаще всего дети заражаются от взрослых. Медик заметила, что 90% случаев - это заражение в семейном очаге, а оставшиеся проценты — это путешествующие по другим странам семьи. «Вероятность заразиться в школе тоже высока, потому что сейчас много взрослых болеет. Когда заболевает директор школы, учитель или воспитатель в детском саду, заболевают и те, кто находился с ними в контакте. Или, например, у кого-то в семье заболели взрослые, а ребенок ходил в школу и мог поделиться с классом», - уточнила Алина Корф и добавила, что в медучреждение регулярно поступают заболевшие из школьных очагов.

Чаще всего дети поступают в больницу с легким и среднетяжелым течениями заболевания. Основные симптомы - острореспираторные: насморк, кашель, катаральные явления. При среднетяжелой форме наблюдается пневмония.

«С этой волной коронавирусной инфекции мы видим кишечные проявления: рвота, жидкий стул, повышение температуры. У детей они встречаются чаще, чем у взрослых. Поэтому, если у ребенка появился насморк, но в то же время наблюдается жидкий стул, то нужно насторожиться», - заметила педиатр.

Тяжелое течение заболевание, как правило, наблюдается у детей, имеющих серьезные сопутствующие заболевания. «У нас на стационарном лечении находились дети, которые переносили тяжелую форму коронавирусной инфекции с развитием пневмонии, с прогрессированием пневмонии, с развитием дыхательной недостаточности», - рассказала медик.

Чтобы избежать заболевание коронавирусом Алина Корф рекомендует соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки, проводить санацию носовых ходов. Также важна личная гигиена. Дома рекомендуется следить за температурным режимом, проветривать и регулярно проводить уборку.

Кроме того, медик призвала родителей быть ответственнее и вакцинироваться от коронавируса. Вакцинация взрослых, по ее словам, может привести к снижению заболеваемости и становлению коллективного иммунитета. Это поможет обезопасить детей.

«Есть детки, которые вообще не могут получать никаких вакцин и они находятся в группе риска. Это дети с серьезными неврологическими заболеваниями, которые не могут в силу своего здоровья прививаться. Взрослые, которые игнорируют вакцинацию, продлевают пандемию, повышают заболеваемость», - подчеркнула специалист.