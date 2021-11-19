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Происшествия / Преступление

Сотрудники ОМВД изъяли у браконьеров рыбу в Гдовском районе

19 ноября 2021 года, 08:33

Два неработающих гражданина ловили рыбу сетями в Тёплом озере. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району изъяли у браконьеров незаконный улов, семь сетей и лодку с мотором. Об этом сообщает газета «Гдовская правда».

Сотрудники ОМВД изъяли у браконьеров рыбу в Гдовском районе

Фото: ПАИ

Нарушители 1998 и 1978 года рождения ловили  рыбу у деревни Чудская Рудница. Они поймали около более 700 плотвин, 400 окуней, а также таких рыб, как язи, лещи, щуки, судаки, густера.

Проводится проверка и устанавливается причинённый браконьерами ущерб. Есть данные, что он может составлять сотни тысяч рублей.

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