Сотрудники ОМВД изъяли у браконьеров рыбу в Гдовском районе

Два неработающих гражданина ловили рыбу сетями в Тёплом озере. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району изъяли у браконьеров незаконный улов, семь сетей и лодку с мотором. Об этом сообщает газета «Гдовская правда».

Нарушители 1998 и 1978 года рождения ловили рыбу у деревни Чудская Рудница. Они поймали около более 700 плотвин, 400 окуней, а также таких рыб, как язи, лещи, щуки, судаки, густера.

Проводится проверка и устанавливается причинённый браконьерами ущерб. Есть данные, что он может составлять сотни тысяч рублей.