Бывший полицейский из Великих Лук предстанет перед судом за наркопреступление и превышение полномочий

За незаконный оборот наркотиков и превышение должностных полномочий в Псковской области перед судом предстанут бывший полицейский и его пособник. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Великие Луки и его соучастника было завершено третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области.

Согласно версии следствия, 15 сентября 2020 года для создания видимости эффективной работы возглавляемого обвиняемым подразделения им было организовано совершение преступления, которое он в дальнейшем самостоятельно формально и выявил. Вместе с подчиненными сотрудниками обвиняемый задержал на проспекте Ленина в городе Великие Луки наркозависимого мужчину с коноплей.

Перед задержанием бывший полицейский тщательно спланировал и подготовился к преступлению. Вместе со своим пособником он заранее выезжал на местность, где необходимо было собрать коноплю, проводил подробный инструктаж, обещая заплатить за все 2 тысячи рублей. После чего обвиняемый обратился к лицу, находящемуся под его профессиональным влияниям, и попросил найти наркозависимого человека, который бы решился приехать на поле с целью сбора наркосодержащих растений.

В результате спланированного преступления задержанный в Великих Луках мужчина был помещен в камеру с составлением всех документов о привлечении лица к ответственности за нарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Остальные лица, присутствовавшие в момент преступления на поле, были отпущены с разрешения обвиняемого.

В ходе предварительного расследования также было установлено, что в момент проведения инструктажа своего пособника бывший полицейским и сам собрал наркосодержащие растения. В рамках совместных с оперативниками ФСБ действий сотрудники Следственного комитета изъяли коноплю у него и тех, кто покинул место сбора конопли с разрешения экс-полицейского. В отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве было выделено уголовное дело против пособника, который принял участие в совершении преступления за денежное вознаграждение.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Псковской области, бывший полицейской обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, незаконном приобретении, хранении, перевозке частей растений, содержащих наркотическое средство в крупном размере согласно п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 228, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 33 ч - 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Соучастнику преступления инкриминировано пособничество в участии и совершении противоправных действий согласно ч.5 ст.33 - п. «в» ч.3 ст.286, ч.5 ст.33 -ч.2 ст.228, ч.5 ст.33 - п. «в» ч.3 ст.286, ч.5 ст.33 - ч.1 ст.228 УК РФ. По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области было возбуждено уголовное дело.

На данный момент следственным органом собрана доказательная база, достаточная для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Великие Луки. Дело направлено для рассмотрения по существу в Псковской областной суд. В отношении пособника оно будет рассматриваться в Великолукском городском суде.

По словам УМВД России по Псковской области, в разработке и документировании указанных фактов активное участие приняли сотрудники подразделения собственной безопасности полиции. После проведения служебной проверки обвиняемый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.