284 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Псковской области 17 ноября

В Пскове (всего 21 тыс. 101) заболели 75 человек, в Великих Луках (всего 10 тыс. 243) – 36.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 243) заразились 23 человека, в Островском (всего 2 тыс. 772) – 22, в Опочецком (всего 1 тыс. 905) – 17 ковидбольных, в Невельском (всего 2 тыс. 624) – 15, в Себежском (всего 1 тыс. 327) – 13, в Печорском (всего 1 тыс. 359) – 11.

Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Пыталовском районе (всего 689), девять – в Палкинском (всего 615). В Порховском (всего 1 тыс. 896) и Пушкиногорском (всего 775) районах заболели по семь человек, в Дедовичском (всего 1 тыс. 599), Красногородском (всего 663) и Усвятском (всего 431) по шесть. Пять новых случаев диагностировали в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 743), четыре – в Гдовском (всего 1 тыс. 29), три – в Куньинском (всего 568). В Дновском (всего 462), Стругокрасненском (всего 917) и Пустошкинском (всего 633) районах заболели по два человека, в Плюсском (всего 1 тыс. 67), Новоржевском (всего 776) и Бежаницком (всего 661) – по одному.

За время пандемии в Псковской области заболели 63 тыс. 243 человека. Из них выздоровел 54 тыс. 141 пациент, в их числе 221 за прошедший день. Скончались 1 тыс. 1 заболевший. Всего провели 640 тыс. 123 исследования, 2 тыс. 84 из них– за сегодня.