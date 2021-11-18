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Общество / Здоровье

3 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Псковскую область

18 ноября 2021 года, 09:53

В Псковскую область поступило 3 тыс. доз вакцин «Спутник Лайт». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

3 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Псковскую область

«Задумайтесь о ревакцинации, если с момента прививки прошло более полугода», – призывает глава региона.

Первым компонентом вакцины за минувшие сутки, 17 ноября, в Псковской области привились 1 тыс. 550 человек (всего 230 тыс. 202), вторым компонентом – 1 тыс. 278 (213 тыс. 980). Ревакцинацию прошли 483 человека (всего 17 тыс. 481).

Расход поступившей вакцины составляет 86,1%.

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