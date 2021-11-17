Изъятые у контрабандистов в Псковской области ценности передали в музей имени Андрея Рублева

Сотрудники ФСБ в торжественной обстановке передали в музей имени Андрея Рублева в Москве 64 предмета, конфискованные у контрабандистов в Псковской области. Об этом сообщает ОТР.

Начальник Управления ФСБ по Псковской области Алексей Кальян сообщил, что предметы изъяли у лиц, пытающихся вывести их незаконно за рубеж.

Произведениям искусства, проходящим недавно по уголовным делам, требуется экстренная помощь реставраторов. Историкам предстоит выяснить, к какому времени и месту относятся будущие экспонаты.

11 из найденных предметов пополнят экспозицию музея имени Андрея Рублева. Они относятся к старообрядческой художественной традиции. Самыми ценными специалисты считают иконы. Ранее они были уликами в уголовном деле о контрабанде. Сотрудники оперативной службы спасли произведения искусства 20 лет назад, задержав преступников.

Дальнейшую судьбу остальных 53 предметов решит специальная комиссия.

«Какая-то часть из этих икон в ответственное хранение может быть передана, учитывая, что это уникальные памятники и храниться они должны соответствующим образом. Но тем не менее, переданы в церковь, чтобы люди могли приходить и молиться», – сказала министр культуры Ольга Любимова.