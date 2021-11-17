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Общество / Здоровье

287 новых случаев заражения ковидом подтвердилось в Псковской области 16 ноября

17 ноября 2021 года, 10:40

За минувший день, 16 ноября, в Псковской области коронавирусом заболели 287 человек. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

287 новых случаев заражения ковидом подтвердилось в Псковской области 16 ноября

Фото: Дарья Хваткова

«Последние дни заболеваемость ниже, чем на прошлой неделе, но общий уровень распространения инфекции остаётся крайне высоким», – подчеркнул губернатор.

В Пскове (всего 21 тыс. 26) подтвердили 79 новых случаев заражения ковидом, в Великих Луках (всего 10 тыс. 207) – 33.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 220) заболели 23 человека, в Невельском (всего 2 тыс. 609) – 15 . По 14 новых случаев заражения ковидом диагностировали в Великолукском (всего 1 тыс. 660) и Опочецком (всего 1 тыс. 888) районах. В Порховском (всего 1 тыс. 889) районе заболели 13 человек. По 12 местных жителей заразились в Островском (всего 2 тыс. 750) и Пустошкинском (всего 631) районах, по 11 – в Плюсском (всего 1 тыс. 66), Пушкиногорском (всего 768) и Усвятском (всего 425). Девять новых случаев коронавируса зафиксировали в Себежском (всего 1 тыс. 314) районе, семь – в Дедовичском (всего 1 тыс. 593). По шесть местных жителей заболели в Куньинском (всего 565) и Красногородском (всего 657) районах. В Палкинском (всего 606) районе заразились пять человек. По два случая подтвердилось в Новосокольническом (всего 1 тыс. 738), Гдовском (всего 1 тыс. 25) и Бежаницком (всего 660) районах.

За всю пандемию ковидом заболели 62 тыс. 959 жителя Псковской области. Выздоровело 53 тыс. 920 пациентов, 213 из которых за прошедший день. Скончались 994 человека. Всего проведено 638 тыс. 39 исследований, 1 тыс. 492 из которых за минувший день.

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