Около 17 тысяч человек прошли ревакцинацию в Псковской области

16 тыс. 998 жителей Псковской области прошли ревакцинацию, 391 – за минувший день, 16 ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
16 тыс. 998 жителей Псковской области прошли ревакцинацию, 391 – за минувший день, 16 ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 569 человек (всего 228 тыс. 652). Вторым компонентом – 1 тыс. 481 житель области (всего 212 тыс. 702).
Расход поступившей вакцины составляет 85,9%.