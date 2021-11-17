Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Около 17 тысяч человек прошли ревакцинацию в Псковской области

17 ноября 2021 года, 10:10

16 тыс. 998 жителей Псковской области прошли ревакцинацию, 391 – за минувший день, 16 ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Около 17 тысяч человек прошли ревакцинацию в Псковской области

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 569 человек (всего 228 тыс. 652). Вторым компонентом – 1 тыс. 481 житель области (всего 212 тыс. 702).

Расход поступившей вакцины составляет 85,9%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
Рабочий лишился руки на производстве в Опочке
Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи