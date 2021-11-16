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Общество / Здоровье

Более 5 тысяч человек находятся на лечении от коронавируса в Псковской области

16 ноября 2021 года, 10:26

Более 5 тысяч человек находятся на стационарном и амбулаторном лечении в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. Он также призвал беречь себя и соблюдать все меры предосторожности.

За минувший день, 15 ноября, в регионе коронавирусом заболели 285 человек.

В Пскове (всего 20 тыс. 947) зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Великих Луках (всего 10 тыс. 174) – 39.

В Псковском (всего 5 тыс. 197) районе заболели 29 человек, в Островском (всего 2 тыс. 738) – 15. По 14 человек заразились в Невельском (всего 2 тыс. 594), Порховском (всего 1 тыс. 876) и Пушкиногорском (всего 757) районах. У 13-ти местных жителей диагностировали ковид в Опочецком (всего 1 тыс. 874) районе, у 12-ти – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 736), у 11-ти в Бежаницком (всего 658), у 10-ти в Пустошкинском (всего 619). В Палкинском (всего 601) районе заразились девять человек, в Усвятском (всего 414) – восемь. Шесть новых случаев зафиксировано в Дедовичском (всего 1 тыс. 586) районе, четыре – в Новоржевском (всего 775), три – в Гдовском (всего 1 тыс. 23). По два заболевших коронавирусом за 15 ноября насчитывается в Великолукском (всего 1 тыс. 646) и Печорском (всего 1 тыс. 348) районе. В Пыталовском (всего 679) районе заболел один местный житель.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 62 тыс. 672 жителя Псковской области. Выздоровело 53 тыс. 707 человек, 207 из которых за прошедший день. Скончались 988 заболевших. Всего проведено 636 тыс. 547, 2 тыс. 85 из которых за минувший день.

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