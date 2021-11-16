Рентгенолог Псковской областной инфекционки рассказал об особенностях рентгена и КТ

Врач-рентгенолог Псковской областной инфекционной больницы Питер Туйнеза рассказал о том, как используются рентген и КТ-исследования во время пандемии коронавируса.

По словам эксперта, в день проводится порядка 100 исследований, но на пике заболеваемости это число значительно возрастает. Вместе с Великолукским филиалом инфекционки таких исследований ежесуточно проводится более 150. Решение о направлении пациента на КТ или рентген принимают специалисты приемного покоя инфекционки.

«За год картина изменилась. Нет связи между внешним проявлением симптомов и степенью поражения легких. Человек может быть с высокой температурой, отдышкой, плохо себя чувствовать — и поражено у него будет только 5-10% легких. А может придти с легким кашлем, а мы видим у него картину поражения до 50%. Но в целом — всегда учитывается совокупность всех клинических показаний», - рассказал Питер Туйнеза. Он отметил, что в его практики были пациенты, когда КТ показывало и 90 и 100-процентное поражение легочной ткани.

При лечении динамика восстановления легких заметна на КТ или ренгген-исследовании. «Скорость восстановления у всех разная, но динамика есть. Легкие восстанавливаются, не всегда полностью, но восстанавливаются», - сказал медик.

Питер Туйнеза опроверг миф, что лучевая нагрузка на организм при рентгене выше, чем на КТ. «Как раз наоборот. При КТ нагрузка выше. У нас хороший рентген-аппарат. И у рентгтена, и у КТ есть свои преимущества. Бывает, что приходится после рентгена делать КТ, чтобы уточнить какие-то детали. И картинка на КТ подтверждает увиденное на ренгтене», - подчеркнул он.

Все снимки КТ и рентген-исследований заносятся в единую российскую базу данных. При необходимости к консультации привлекаются эксперты из федеральных лечебных учреждений.

Питер Туйнеза обратил внимание, что при подозрении на заболевание легких не надо бежать и записываться на КТ. «В первую очередь надо обращаться к лечащему врачу и выполнять его рекомендации», - отметил врач-рентгенолог.