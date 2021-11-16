Более 12 тысяч доз вакцины от ковида поступило в Псковскую область

12 тыс. 200 новых доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за минувший день, 15 ноября, привились 1 тыс. 211 жителей региона (всего 227 тыс. 83). Вторым компонентом – 1 тыс. 493 человека (всего 211 тыс. 221). Ревакцинацию прошли 178 жителей Псковской области (всего 16 тыс. 607).

Расход поступившей вакцины составляет 85,1%.