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Общество / Здоровье

На 9% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области за прошедшую неделю

15 ноября 2021 года, 15:35

Динамика прививочной кампании в Псковской области за прошедшую неделю, с 8 по 14 ноября, выросла на 9%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

На 9% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 14 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 230 человек (всего 225 тыс. 872), вторым – 234 (всего 209 тыс. 728). Ревакцинацию за минувший день прошли четыре жителя региона (всего 16 тыс. 429).

В настоящее время в Псковской области израсходовано 85,1% поступившей вакцины от коронавируса.

«Динамика прививочной кампании на этой неделе выросла на 9%. На настоящий момент выполнено почти 56% плана вакцинации», – отметил губернатор Михаил Ведерников.

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