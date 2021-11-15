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Происшествия / Преступление

Суд рассмотрит дело экс-руководства администрации Печорского района о превышении должностных полномочий

15 ноября 2021 года, 15:17

Суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий экс-главой администрации Печорского района и его заместителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Прокуратуры Псковской области.

В 2017 году, как было установлено в ходе следствия, глава администрации Печорского района заключил муниципальный контракт на приобретение 18 жилых помещений общей стоимостью свыше 25 млн рублей. Закупка квартир, отвечающих стандартам безопасности и качества, производилась с целью переселения граждан, которые проживали в аварийном жилом фонде.

Глава администрации и его заместитель, зная, что жилые помещения, возведенные подрядчиком, не соответствуют требованиям госстандартов и безопасности, приняли их, чем превысили свои должностные полномочия, нарушив права переселенцев. В общей сложности на расчетный счет подрядчика на основании подписанных обвиняемыми документов из бюджета муниципалитета поступили 24,9 млн рублей.

Экс-глава администрации Печорского района и его заместитель обвиняются в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Для дальнейшего рассмотрения уголовное дело было направлено в Печорский районный суд.

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