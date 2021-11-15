Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

До 30 ноября закрываются все усадьбы музея-заповедника «Михайловское»

15 ноября 2021 года, 14:21

Все усадьбы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» закрываются для посетителей до 30 ноября включительно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

До 30 ноября закрываются все усадьбы музея-заповедника «Михайловское»

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Михайловское»

С 15 ноября усадьбы заповедника закрыты в связи с проведением в них неотложных хозяйственных и ремонтных работ. Как отмечают представители «Михайловского», эти работы невозможно провести при непрерывном туристическом потоке.

Ограничения не коснутся парков заповедника, которые будут открыты для посещения.

Работы в музее завершатся 30 ноября. С 1 декабря пушкинский заповедник «Михайловское» продолжит свою работу в штатном режиме по «зимнему» расписанию.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Четыре псковских старшеклассника вошли в число победителей конкурса «Большая перемена»
11 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю
На 9% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области за прошедшую неделю
Суд рассмотрит дело экс-руководства администрации Печорского района о превышении должностных полномочий
Мужчина погиб в результате несчастного случая на предприятии в Дедовичах
287 новых случаев ковида подтвердили в Псковской области за 14 ноября
Передаточным дезинфицирующим окном оснащены боксы Псковской инфекционки
Введение системы QR-кодов для посещения занятий рассматривают в ПсковГУ
Три детские площадки отремонтировали в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Культура / Событие
11 ноября 12:39

Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

Худрук Имперского Русского Балета рассказал о псковской постановке «Лебединого озера»
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города