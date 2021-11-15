До 30 ноября закрываются все усадьбы музея-заповедника «Михайловское»

Все усадьбы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» закрываются для посетителей до 30 ноября включительно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

С 15 ноября усадьбы заповедника закрыты в связи с проведением в них неотложных хозяйственных и ремонтных работ. Как отмечают представители «Михайловского», эти работы невозможно провести при непрерывном туристическом потоке.

Ограничения не коснутся парков заповедника, которые будут открыты для посещения.

Работы в музее завершатся 30 ноября. С 1 декабря пушкинский заповедник «Михайловское» продолжит свою работу в штатном режиме по «зимнему» расписанию.