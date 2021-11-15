287 новых случаев ковида подтвердили в Псковской области за 14 ноября

Еще 287 случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки, 14 ноября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 20 тыс. 868) зафиксировано 74 новых случаев, в Великих Луках (всего 10 тыс. 135) – 55.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 168) заразились 49 местных жителей, в Островском районе (всего 2 тыс. 723) – 17, в Невельском (всего 2 тыс. 580) – 13, в Печорском (всего 1 тыс. 346) – 12, а в Дновском (всего 460) – 10.

В Пушкиногорском районе (всего 743) заболели восемь человек, в Дедовичском (всего 1 тыс. 580) – семь. По шесть новых случаев зафиксировано в Гдовском (всего 1 тыс. 20) и Порховском (всего 1 тыс. 862) районах. Пять местных жителей заболели в Великолукском (всего 1 тыс. 644) районе. По четыре новых случая диагностировали в Палкинском (всего 592) и Себежском (всего 1 тыс. 305) районах, по три – в Пыталовском (всего 678), Стругокрасненском (всего 915), Новосокольническом (всего 1 тыс. 724) и Опочецком (всего 1 тыс. 861). По два человека заболели в Бежаницком (всего 647) и Плюсском (всего 1 тыс. 55) районах. В Локнянском (всего 439) районе – один.

За время пандемии заболели 62 тыс. 387 человек. Выздоровело 53 тыс. 500 человек, 205 из которых за минувшие сутки. Скончались 988 жителей региона., 7 – за 14 ноября.