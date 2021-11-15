Ольга Тимофеева: Культурные мероприятия в Псковской области не останавливались ни на минуту

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала, что культурные мероприятия в Псковской области «не останавливались ни на минуту». Об этом она заявила в эфире передачи «Псковский телеграм Online» 15 ноября. Репетиции представлений проходят в офлайн и онлайн-режиме.

«Этот год юбилейный: 25 лет Губернаторскому симфоническому оркестру, 50 лет замечательному коллективу «Русские узоры», 25 ноября ждем в БКЗ филармонии на концерт Губернаторского оркестра, 16 декабря наш юбилейный концерт «Русские узоры». Несколько раз уже переносили, но, надеюсь, пройдет. Заполняемость зала 50%, разумеется», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Председатель комитета по культуре заметила, что несколько премьер в Псковском драмтеатре перенесли из-за ограничительных мер по ковиду. Однако премьера спектакля «Зойкина квартира» состоится уже на следующей неделе.

«Великолукский театр хорошо отрабатывает тоже. Наш театр кукол готовит две премьеры к Новому году», – сообщила Ольга Тимофеева.