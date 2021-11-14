Более 290 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 13 ноября, в Псковской области зафиксировали еще 292 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

76 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 20 тыс. 794), 41 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 80), 35 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 119), 19 – в Островском районе (всего 2 тыс. 706) 15 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 334).

12 новых случаев заражения выявили в Невельском районе (всего 2 тыс. 567), по 11 – в Дновском (всего 450) и Пушкиногорском (всего 735) районах, восемь – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 573).

По шесть человек добавились в ковидстатистику в Великолукском (всего 1 тыс. 639), Гдовском (всего 1 тыс. 14), Палкинском (всего 588), Порховском (всего 1 тыс. 856), Пыталовском (всего 675) и Себежском (всего 1 тыс. 301) районах, по пять – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 721) и Опочецком (всего 1 тыс. 858) районах.

Четыре случая зафиксировали в Стругокрасненском районе (всего 912), по три – в Усвятском (всего 406), Бежаницком (всего 645), Локнянском (всего 438) и Плюсском (всего 1 тыс. 53) районах. Два жителя региона заболели в Пустошкинском районе (всего 609), один – в Новоржевском районе (всего 771).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 62 тыс. 100 человек, выздоровели – 53 тыс. 295, из них 206 – за прошедший день. Умер 981 пскович, четыре – за последние 24 часа. На данный момент проведено 632 тыс. 513 исследование на COVID-19, в том числе 1 тыс. 634 – за минувшие сутки.