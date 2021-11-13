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Общество / Здоровье

Более 1 тыс. псковских пациентов воспользовались спецавтомобилями для посещения медучреждения

13 ноября 2021 года, 18:33

Более 1 тыс. пациентов воспользовались спецавтомобилями для посещения медучреждения в Псковской области. Об этом рассказала председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева во время программы «Деловое путешествие» на телеканале «Россия 24».

В 2019 году органы соцзащиты Псковской области получили 29 специализированных автомобилей в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Воспользоваться спецавтомобилем могут пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Для этого необходимо позвонить в центр социального обслуживания.

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