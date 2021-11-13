Динамика распространения коронавируса замедляется в Псковской области

«Динамика распространения заболевания замедляется, но эпидситуация всё равно остаётся ещё крайне напряжённой. Тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что система здравоохранения в течение полутора месяцев работает в чрезвычайно сложных условиях. Загрузка коечного фонда составляет 75-80%, иногда доходит до 85%. В настоящий момент более 5 тыс. пациентов находятся на стационарном и амбулаторном лечении. Скорая помощь совершает около 800 вызовов в сутки, что в полтора раза превышает плановые показатели.

«Баланс крайне хрупкий, поэтому я ещё раз напоминаю о необходимости следовать всем требованиям эпидбезопасности, – подчеркнул губернатор. – Новый виток роста заболеваемости в преддверии новогодних праздников – это то, чего нам с вами хотелось бы меньше всего».

Михаил Ведерников призвал беречь себя, а также избегать мест скопления людей, как можно чаще проводить свободное время на свежем воздухе. Он также еще раз призвал граждан пройти вакцинацию.

«Маловероятно, что существующая тенденция в скором будущем поменяется: всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придётся серьёзно ограничивать себя в социальной активности. Правительством уже внесён в Государственную Думу соответствующий законопроект по QR-кодам», – сообщил Ведерников.

Глава региона обратил особое внимание на статистику и подчеркнул, что смертность от ковида по стране ежедневно возрастает. «Сегодня это уже более 1 тыс. 200 летальных исходов в сутки», – рассказал губернатор.



