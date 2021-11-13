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Общество / Здоровье

Динамика распространения коронавируса замедляется в Псковской области

13 ноября 2021 года, 12:30

«Динамика распространения заболевания замедляется, но эпидситуация всё равно остаётся ещё крайне напряжённой. Тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Динамика распространения коронавируса замедляется в Псковской области

Фото: Арсений Тимашов

Глава региона подчеркнул, что система здравоохранения в течение полутора месяцев работает в чрезвычайно сложных условиях. Загрузка коечного фонда  составляет 75-80%, иногда доходит до 85%. В настоящий момент более 5 тыс. пациентов находятся на стационарном и амбулаторном лечении. Скорая помощь совершает около 800 вызовов в сутки, что в полтора раза превышает плановые показатели. 

«Баланс крайне хрупкий, поэтому я ещё раз напоминаю о необходимости следовать всем требованиям эпидбезопасности, – подчеркнул губернатор. – Новый виток роста заболеваемости в преддверии новогодних праздников – это то, чего нам с вами хотелось бы меньше всего».

Михаил Ведерников призвал беречь себя, а также избегать мест скопления людей, как можно чаще проводить свободное время на свежем воздухе. Он также еще раз призвал граждан пройти вакцинацию.

«Маловероятно, что существующая тенденция в скором будущем поменяется: всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придётся серьёзно ограничивать себя в социальной активности. Правительством уже внесён в Государственную Думу соответствующий законопроект по QR-кодам», – сообщил Ведерников.

Глава региона обратил особое внимание на статистику и подчеркнул, что смертность от ковида по стране ежедневно возрастает. «Сегодня это уже более 1 тыс. 200 летальных исходов в сутки», – рассказал губернатор.


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Комментарии

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Бабулечка
13:09 13.11.2021

17 сент.2021 для ОСН /Общественная служба новостей/ Биолог,доктор ветеринарных наук Владислав Ласковый ,занимался изучением коронавируса 30 лет - "Они совсем с ума сошли? Если сейчас начнут одновременно вакцинировать и от гриппа и от ковида,то это только ухудшит ситуацию раз в десять..." Д.М.Н.В.Шафалинов в беседе с Царьградом-"Кошмарят ради того,чтобы людей потянуть по максимуму на вакцинацию,по максимуму оправдать свои идиотские политические шаги в отношении локдаунов и масочно-перчат.режимов"

Бабулечка
14:52 14.11.2021

Да,Правительством внесён законопроект в ГД о к-кодах, но некоторые главы всегда стараются отличиться и ввели этот аусвайс до утверждения закона .Многие города,а их уже более половины в стране,заявили несогласие носить этот код,и обратились к Президенту, выразив протест против кода,против вакцинации, против вакцинации детей, против экспериментов,против локдаунов и дистанционки. В Пскове одна общественница напугала вас,да так, что чуть дело не завели, из-за плакатика"Моё тело,моё дело".

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