Более 1,9 тысяч человек привились первым компонентом вакцины за 12 ноября

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от ковида привились 1 тыс. 903 человека (всего 224 тыс. 798). Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки, 12 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от ковида привились 1 тыс. 903 человека (всего 224 тыс. 798). Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Полностью прошли курс вакцинации 1 тыс. 413 жителей Псковской области (всего 208 тыс. 846). Ревакцинировались за минувший день 333 псковича (всего 16 тыс. 320).
Расход поступившей вакцины от коронавируса в Псковской области составляет 84,7%.
«Система QR-кодов продолжает расширяться, Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Государственную Думу. Записывайтесь на прививку», – призвал губернатор.
"Известия" сообщают-"Вероятность заразиться коронавирусом у невакцинированных людей в 29 раз меньше в сопоставлении с привитой категорией"- такие данные приводятся в отчёте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованны 24 августа 2021года.
В стране не предоставлены научные данные ,заключения,выводы по результатам участия людей в добровольном эксперименте по испытаниям этих вакцин, за участие в котором немногочисленные наши соотечественники получили денежное вознаграждение ,небольшое. Где эти люди, что с ними, ничего не известно. Но Гинцбург дважды награждён.Доверия нет, тем более.Вообще перестали населению советовать заниматься закаливанием,гулять на свежем воздухе,то есть поднимать иммунитет.Но призывы на вакцинацию отовсюду...