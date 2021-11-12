Псковский врач о работе в инфекционке: За время пандемии я пролила много слёз

Екатерина Лысюк с трех лет хотела быть доктором. Когда она училась, то знала, что в ее профессии не будет просто.

«Работать в красной зоне, конечно, тяжело. Все силы, все эмоции, всю себя здесь отдаёшь. Мы поддерживаем людей как можем. Часто мне страшно приходить на работу, за время пандемии я пролила много слёз от того, что просто не смогла помочь некоторым пациентам», – поделилась врач.

Екатерина Лысюк также рассказала, что редко видит свою семью, и родные уже привыкли к её напряжённому графику и тому, что ей приходится задерживаться на работе.

«Свою дочь вижу только рано утром или поздно вечером, когда она уже спит. Она скучает по мне, плачет. Но я всё равно должна уходить на работу и продолжать спасать людей, – делится Екатерина Лысюк. – Сейчас мы жертвуем своими семьями, но по-другому нельзя. Хорошо, что родные и близкие очень поддерживают, а все заботы о доме и дочери муж взял на себя».

Врач также добавила, что вирус способен молниеносно изменить человека до неузнаваемости. Вакцинация способна помочь в борьбе с ним.