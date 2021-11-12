Еще 293 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 11 ноября, в Псковской области зафиксировали еще 293 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

72 человека заразились коронавирусом в Пскове (всего 20 тыс. 637), 44 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 2), 41 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 40).

15 новых случаев заболевания выявили в Великолукском районе (всего 1 тыс. 621), 12 – в Стругокрасненском районе (всего 900), по 11 – в Невельском (всего 2 тыс. 545), Порховском (всего 1 тыс. 846) и Опочецком (всего 1 тыс. 741) районах, десять – в Печорском районе (всего 1 тыс. 311).

Девять человек заболели в Пыталовском районе (всего 663), по семь – в Островском (всего 2 тыс. 682), Локнянском (всего 429) и Дновском (всего 425) районах, по шесть – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 704) и Дедовичском (всего 1 тыс. 557) районах, по пять – в Себежском (всего 1 тыс. 294) и Бежаницком (всего 636) районах.

Четыре новых случая подтвержденного COVID-19 зафиксировали в Гдовском районе (всего 1 тыс. 2), три – в Усвятском районе (всего 398), по два – в Плюсском (всего 1 тыс. 45) и Пушкиногорском (всего 724) районах, по одному – в Новоржевском (всего 770), Красногородском (всего 650) и Палкинском (всего 582) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 61 тыс. 513 человек, выздоровели – 52 тыс. 888, из них 196 – за минувшие сутки. Умерли 968 псковичей. На данный момент проведено 628 тыс. 815 исследований на COVID-19, в том числе 2 тыс. 562 – за прошедший день.

«Эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но тенденции на ее улучшение еще нет. Поэтому сейчас особенно важно соблюдать все противовирусные требования для защиты своего здоровья», – отметил Михаил Ведерников.