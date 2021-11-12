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Культура / Театр

В декабре Севастопольский ТЮЗ покажет в Пскове спектакль «Нос»

12 ноября 2021 года, 08:31

Севастопольский театр юного зрителя в рамках декабрьской недели XXVIII Пушкинского театрального фестиваля покажет в Пскове спектакль «Нос», поставленный по повести Николая Гоголя питерским режиссером Яной Туминой. Об этом сообщает «Севастопольская газета».

В декабре Севастопольский ТЮЗ покажет в Пскове спектакль «Нос»

Фото: сайт Севастопольского ТЮЗа

«В этом году программу собирали не по заявкам, а точечно, ориентируясь на звучание того или иного спектакля в театральном пространстве страны. Именно поэтому мы получили это приглашение. Для нас почетно оказаться среди серьезных взрослых театральных коллективов. Само участие в этом фестивале – награда», – отметил директор Севастопольского ТЮЗа Андрей Маймусов.

В декабре Севастопольский ТЮЗ покажет в Пскове спектакль «Нос»

Фото: сайт Севастопольского ТЮЗа

XXVIII Пушкинский театральный фестиваль, который проходит в Пскове с сентября по декабрь, традиционно посетят не только поклонники искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, но и известные театральные критики.

Как отметили в «Севастопольской газете», в настоящее время программа декабрьской недели еще не сформирована окончательно, однако уже известны несколько театров, которые выступят вместе с Севастопольским ТЮЗом на сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

В частотности, в рамках заключительной декабрьской недели фестиваля в программу включены: Театр Ненормативной пластики из Санкт-Петербурга, который покажет спектакль о Вертинском «Интервью В.», Российский академический молодежный театр (РАМТ) из Москвы, который представит спектакль «Барышня-крестьянка», и театр «Поиск» из Лесосибирска со спектаклем «Мертвые души. Том второй». 

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