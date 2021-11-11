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Происшествия / Преступление

16 тайников с сигаретами, вывозимыми в Латвию, обнаружили за 2021 год

11 ноября 2021 года, 15:25

Сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка в 2021 году совместно с коллегами Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили 16 «тайников», предназначенных для сокрытия сигарет, вывозимых в Латвию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

16 тайников с сигаретами, вывозимыми в Латвию, обнаружили за 2021 год

Фото: pixabay

Водители прятали пачки сигарет в технологических полостях автомобилей. Так незаконно они могли перемещать от нескольких десятков до нескольких тысяч пачек табачной продукции. В большинстве случаев незаконно перевозили белорусские сигареты.

В начале ноября сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка и Пограничного управления ФСБ России по области выявили очередное незаконное перемещение 260 пачек сигарет белорусского и киргизского производства. Водитель спрятал их в стенке кабины тягача.

Табачная продукция по всем делам была изъята. В отношении водителей возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП России.

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