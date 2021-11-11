Два аппарата КТ поставят в медучреждения Пскова и Великих Лук

В медицинские учреждения Пскова и Великих Лук поступят две системы рентгеновской компьютерной томографии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Специализированные аппараты компьютерной томографии являются первой поставкой из перечня высокотехнологичного оборудования, приобретенного на средства, выделенные Псковской области Правительством РФ из федерального бюджета, благодаря личной договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным.

Высокотехнологичные аппараты, согласно заключенному контракту, до конца этого года поступят в Псковскую городскую поликлинику и Великолукскую межрайонную больницу. На их приобретение в Псковскую область направили примерно 120 млн рублей.

На данный момент в помещениях медицинских организация уже ведется подготовка к монтажу установок системы компьютерной томографии. В частности, в Великолукской межрайонной больнице система рентгеновской компьютерной томографии будет установлена в хирургическом корпусе. Также врачи, которые будут работать на диагностических аппаратах, пройдут переобучение.

По словам главного врача Великолукской межрайонной больницы Вячеслава Чурсина, приобретенное высокотехнологичное оборудование позволит не только ускорить в регионе диагностику у пациентов инсультов и других патологий, но и проводить оперативное обследование граждан с неподтвержденным коронавирусом.

На закупку специализированной аппаратуры и медицинских изделий Правительством РФ было выделено Псковской области около 500 млн рублей. Это позволит обеспечить 24 региональных учреждения здравоохранения новым медоборудованием. В частности, поставки ожидаются в Областной клинические онкодиспансер, Детскую областную клиническую больницу, Псковский перинатальный центр и целый ряд муниципальных больниц.