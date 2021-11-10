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Происшествия / Преступление

Таможенники остановили продажу более 12 тыс. пачек немаркированных сигарет

10 ноября 2021 года, 16:37

При проверке торгового павильона в городе Опочке Псковская таможня выявила реализацию немаркированной табачной продукции. Изъяли 12 тыс. 132 пачек сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Таможенники остановили продажу более 12 тыс. пачек немаркированных сигарет
Источник: pixabay

В павильоне обнаружили 1 тыс. 542 находящихся в обороте с нарушениями действующего законодательства пачки белорусских сигарет. В грузовике машины, припаркованной на прилегающей к павильону территории, были еще 10 тыс. 590 пачек табачной продукции иностранного происхождения без акцизных марок РФ.

Изъятую продукцию передали в территориальное подразделение МВД России для принятия процессуального решения в рамках имеющихся полномочий.

Их ориентировочная стоимость превышает 600 тыс. рублей. Транспортное средство полиция также изъяла.

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