Почти 300 псковичей заразились коронавирусом за минувшие сутки

За прошедший день, 9 ноября, в Псковской области выявили еще 295 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

90 человек заразились коронавирусом в Пскове (всего 29 тыс. 474), 45 – в Великих Луках (всего 9 тыс. 919), 23 – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 720).

17 новых случаев зафиксировали в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 694), 16 – в Невельском районе (всего 2 тыс. 517), 14 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 971), по 12 – в Порховском (всего 1 тыс. 824) и Великолукском (всего 1 тыс. 601) районах.

11 человек заболели в Себежском районе (всего 1 тыс. 282), десять – в Стругокрасненском районе (всего 878), девять – в Печорском районе (всего 1 тыс. 287), пять – в Красногородском районе (всего 640), по четыре – в Гдовском (всего 997), Новоржевском (всего 764) и Усвятском (всего 395) районах.

По три новых случая выявили в Островском (всего 2 тыс. 666), Плюсском (всего 1 тыс. 41), Пушкиногорском (всего 720), Пыталовском (всего 644) и Пустошкинском (всего 602) районах, по два – в Палкинском (всего 580) и Куньинском (всего 553) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 60 тыс. 925 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 52 тыс. 499, в том числе 201 – за минувшие сутки. Умерли 958 жителей региона. На данный момент проведено 624 тыс. 233 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 517 – за прошедший день.