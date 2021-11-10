Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Свыше 15 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса

10 ноября 2021 года, 08:30

15 тыс. 312 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Свыше 15 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

За прошедшие сутки, 9 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 449 человек (всего 219 тыс. 383), вторым — 1 тыс. 178 (всего 204 тыс. 581). Ревакцинировались за минувший день 486 жителей региона (всего 15 тыс. 312).

На данный момент в Псковской области израсходовано 83% поступившей вакцины от коронавируса.

«Убедите родных и близких защитить свое здоровье и сделать прививку. Это наш общий приоритет в борьбе с коронавирусом», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи