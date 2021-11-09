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Общество / Здоровье

126 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима на прошлой неделе

9 ноября 2021 года, 11:27

За прошедшую неделю, с 1 по 7 ноября, 126 жителей Псковской области получили штраф от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

126 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима на прошлой неделе

Фото: Дарья Хваткова

Также 25-ти правонарушителям вынесли предупреждения. Всего с 1 по 7 ноября в регионе было рассмотрено 151 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)).

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