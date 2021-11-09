Еще 294 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Псковской области выявили еще 294 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

92 человека добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 20 тыс. 384), 44 – в Великих Луках (всего 9 тыс. 874), 23 – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 677), 22 – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 797).

19 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Невельском районе (всего 2 тыс. 501), 18 – в Порховском районе (всего 1 тыс. 812), по 11 – в Великолукском (всего 1 тыс. 589) и Себежском (всего 1 тыс. 271) районах, десять – в Печорском районе (всего 1 тыс. 278).

Девять человек заразились в Красногородском районе (всего 635), шесть – в Куньинском районе (всего 551), пять – в Гдовском районе (всего 993), четыре – в Усвятском районе (всего 391), по три – в Псковском (всего 4 тыс. 957), Плюсском (всего 1 тыс. 38), Новоржевском (всего 760), Пустошкинском (всего 599) и Локнянском (всего 422) районах.

Два новых случая заболевания выявили в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 549), по одному – в Островском (всего 2 тыс. 663), Бежаницком (всего 631) и Дновском (всего 417) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 60 тыс. 630 человек, выздоровели – 52 тыс. 298, в том числе 296 – за минувшие сутки. Умерли 954 жителя региона. На данный момент проведено 622 тыс. 716 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 787 – за прошедший день.

«С завершением нерабочих дней быстрый рост заболеваемости может возобновиться. Берегите себя и соблюдайте меры предосторожности, баланс сейчас очень хрупкий», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.