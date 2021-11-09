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Общество / Здоровье

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%

9 ноября 2021 года, 08:31

На 54% в Псковской области выполнен план вакцинации от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 54%

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 8 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 366 человек (всего 217 тыс. 934), вторым – 1 тыс. 530 (всего 203 тыс. 403). Ревакцинацию за минувший день прошли 395 псковичей (всего 14 тыс. 826).

Расход вакцины на данный момент в Псковской области составляет 82,9%.

«В Псковской области активно идет прививочная кампания. Привито 54% от плана. Но нам всем еще многое предстоит сделать, чтобы защитить область от коронавируса», – отметил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
16:01 09.11.2021

Псковское агентство информации /ПАИ/нечестно сформулировали оглавление новости- " 54 % жителей Псковской области привились от коронавируса" , от сегодня.Не вводите в заблуждение читателей, добавить необходимо - от плана 54 процента. Большая разница. Берите пример с Псковской Правды.

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