Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района

8 ноября 2021 года, 16:37

На карантине из-за ковида находятся пять классов в школе Усвятского района. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Из-за этого заболевания на карантин также отправили  10 групп в восьми дошкольных организациях.

На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района

Фото: Дарья Хваткова

Коронавирусом в настоящий момент болеют 47 учителей и 28 воспитателей Псковской области.

Из-за ОРВИ на карантин не закрыли ни  одного школьного класса и группы в детских садах.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ремонт мест общественного пользования завершился в здании псковского аэропорта
Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово
До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 ноября
12 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
С 17 ноября в Пскове перекроют одну полосу движения на улице Кузбасской дивизии
В Печорах намерены запретить парковку на улицах возле монастыря
Почти пять тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Псковской области
Парковка за Центром семьи в Пскове может стать платной

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
17:12 08.11.2021

Необходимо указывать, сколько же учителей заболели коронавирусом после навязанной в обязательном порядке вакцинации. И куда ОРВИ убежало?В этот период года до 2019 г был самый пик ОРВИ. Естественно, ОРВИ и относится к общей статистике по заболеваемости ковидом19,так как тесты плюс показывают.Почему нет информации о состоянии здоровья учительницы из В.Лук, Натальи Павловны,получившей инвалидность после этой прививки?

Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи