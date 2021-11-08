На карантине из-за COVID-19 находятся пять классов в школе Усвятского района

На карантине из-за ковида находятся пять классов в школе Усвятского района. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Из-за этого заболевания на карантин также отправили 10 групп в восьми дошкольных организациях.
На карантине из-за ковида находятся пять классов в школе Усвятского района. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Из-за этого заболевания на карантин также отправили 10 групп в восьми дошкольных организациях.
Коронавирусом в настоящий момент болеют 47 учителей и 28 воспитателей Псковской области.
Из-за ОРВИ на карантин не закрыли ни одного школьного класса и группы в детских садах.
Необходимо указывать, сколько же учителей заболели коронавирусом после навязанной в обязательном порядке вакцинации. И куда ОРВИ убежало?В этот период года до 2019 г был самый пик ОРВИ. Естественно, ОРВИ и относится к общей статистике по заболеваемости ковидом19,так как тесты плюс показывают.Почему нет информации о состоянии здоровья учительницы из В.Лук, Натальи Павловны,получившей инвалидность после этой прививки?